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    Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 5,2%

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 10:04
    Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 5,2%

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $37 млрд 211 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В структуре внешнеторгового оборота $23 млрд 865 млн пришлось на долю экспорта, а $13 млрд 346 млн - на долю импорта. За последний год экспорт увеличился на 28,3%, а импорт снизился на 20,4%.

    В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $10 млрд 519 млн, что в 5,7 раза больше по сравнению с показателем 9 месяцев прошлого года.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Торговые операции с зарубежными странами
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 5 %-dən çox artıb
    Azerbaijan's foreign trade turnover rises more than 5%
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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