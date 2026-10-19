Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 5,2%
Бизнес
- 19 октября, 2026
- 10:04
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Азербайджан в январе-сентябре 2026 года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $37 млрд 211 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В структуре внешнеторгового оборота $23 млрд 865 млн пришлось на долю экспорта, а $13 млрд 346 млн - на долю импорта. За последний год экспорт увеличился на 28,3%, а импорт снизился на 20,4%.
В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $10 млрд 519 млн, что в 5,7 раза больше по сравнению с показателем 9 месяцев прошлого года.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 5 %-dən çox artıb
Azerbaijan's foreign trade turnover rises more than 5%
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