Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 5,2%

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $37 млрд 211 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота $23 млрд 865 млн пришлось на долю экспорта, а $13 млрд 346 млн - на долю импорта. За последний год экспорт увеличился на 28,3%, а импорт снизился на 20,4%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $10 млрд 519 млн, что в 5,7 раза больше по сравнению с показателем 9 месяцев прошлого года.