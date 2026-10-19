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    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 5 %-dən çox artıb

    Biznes
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:45
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 5 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 10 milyard 519 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Xarici ticarət
    Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 5,2%
    Azerbaijan's foreign trade turnover rises more than 5%
    44 - Tezliklə
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