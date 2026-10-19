Нефть марки Brent подешевела до $107,91 за баррель

Цены на нефть снизились на ожиданиях увеличения поставок российского топлива на мировой рынок после принятого президентом США Дональдом Трампом решения не вводить против РФ ограничительные меры.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $107,91 за баррель, что на $1,95 (1,77%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $1,27 (1,25%), до $100,14 за баррель.

В пятницу цена нефти Brent поднималась до отметки в $110 за баррель впервые с мая на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и новых угроз безопасности судоходства в регионе.

Отметим, что на прошлой неделе Трамп проинформировал Конгресс, что приостановил введение санкций, предусматривающих масштабные пошлины в отношении РФ и основных покупателей ее энергоносителей. Согласно закону, президент США был обязан до 18 октября ввести ограничительные меры, но имел возможность поставить их на паузу, если это отвечает национальным интересам страны.