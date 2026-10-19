ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2026/2027 учебный год
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- 19 октября, 2026
- 09:56
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Утвержден "Календарный план" работ по внесению данных об учащихся общеобразовательных учреждений в государственную электронную информационную систему "Ученик-выпускник" ("Şagird-məzun") на 2026/2027 учебный год и проведению итоговой аттестации.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), план утвердила председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде.
Региональным управлениям образования, районным (городским) отделам и секторам образования, а также общеобразовательным учреждениям поручено обеспечить внесение индивидуальных и образовательных данных учащихся в систему в соответствии с календарным планом.
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