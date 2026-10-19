Экспорт из Азербайджана в Армению в этом году превысил $23 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал в Армению товары на сумму $23,45 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По данным, за девять месяцев объем косвенного импорта Азербайджана из Армении составил всего $96,5 тыс. Из этой суммы $95,5 тыс. пришлось на сентябрь.

Объем внешнеторговых операций Азербайджана в январе-сентябре составил $37,211 млрд, что на 5,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. На экспорт пришлось $23,865 млрд, на импорт - $13,346 млрд. За год экспорт вырос на 28,3%, а импорт сократился на 20,4%.