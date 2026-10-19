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    Экспорт из Азербайджана в Армению в этом году превысил $23 млн

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 09:52
    Экспорт из Азербайджана в Армению в этом году превысил $23 млн

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал в Армению товары на сумму $23,45 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    По данным, за девять месяцев объем косвенного импорта Азербайджана из Армении составил всего $96,5 тыс. Из этой суммы $95,5 тыс. пришлось на сентябрь.

    Объем внешнеторговых операций Азербайджана в январе-сентябре составил $37,211 млрд, что на 5,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. На экспорт пришлось $23,865 млрд, на импорт - $13,346 млрд. За год экспорт вырос на 28,3%, а импорт сократился на 20,4%.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Армения
    Azərbaycanın Ermənistana builki ixracının dəyəri 23 milyon dolları keçib
    Azerbaijan's exports to Armenia surpassed $23M in nine months
    MiniBoss
    MiniBoss

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