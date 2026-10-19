İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın Ermənistana builki ixracının dəyəri 23 milyon dolları keçib

    Biznes
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:46
    Azərbaycanın Ermənistana builki ixracının dəyəri 23 milyon dolları keçib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Ermənistana 23 milyon 450 min ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.

    9 ay ərzində Azərbaycanın Ermənistandan dolayı yolla idxalının dəyəri isə cəmi 96,5 min ABŞ dolları təşkil edib. Bunun 95,5 min ABŞ dolları ötən ayın payına düşüb.

    Xatırladaq ki, 9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Ermənistan
    Экспорт из Азербайджана в Армению в этом году превысил $23 млн
    Azerbaijan's exports to Armenia surpassed $23M in nine months
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:57
    Foto
    Astarada Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun xatirəsinə güləş yarışı keçirilib
    Fərdi
    10:43
    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb
    Futbol
    10:33
    Azərbaycan 9 ayda 327 min tona yaxın azot gübrəsi ixrac edib
    Energetika
    10:28
    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında səfərdə 700-cü qolunu "Qarabağ"a vurub
    Futbol
    10:28
    Rubio: Mərkəzi Asiya 20 il ərzində ABŞ-nin lazımi diqqətini görməyib
    Digər ölkələr
    10:27
    Azərbaycanın metanol ixracından gəlirlərini 8 % artırıb
    Energetika
    10:25
    Dünya Bankı Bakıda infrastrukturun modernləşdirilməsi üçün maliyyələşdirməni artıracaq
    Maliyyə
    10:24
    Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib
    Hadisə
    10:23
    "Bir Kredit" BOKT 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti