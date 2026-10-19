Azərbaycanın Ermənistana builki ixracının dəyəri 23 milyon dolları keçib
Biznes
- 19 oktyabr, 2026
- 09:46
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Ermənistana 23 milyon 450 min ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.
9 ay ərzində Azərbaycanın Ermənistandan dolayı yolla idxalının dəyəri isə cəmi 96,5 min ABŞ dolları təşkil edib. Bunun 95,5 min ABŞ dolları ötən ayın payına düşüb.
Xatırladaq ki, 9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.
Экспорт из Азербайджана в Армению в этом году превысил $23 млн
Azerbaijan's exports to Armenia surpassed $23M in nine months
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