Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти на 13%
Энергетика
- 19 октября, 2026
- 10:05
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В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 15 млн 829 тыс. 589,9 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной из Азербайджана сырой нефти составила $10 млрд 103 млн 482,51 тыс.
Объем экспортированной сырой нефти сократился на 6,86%, а стоимость выросла на 13,02% по сравнению с январем–сентябрем 2025 года.
За 9 месяцев доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем объеме экспорта Азербайджана составила 48,04%.
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