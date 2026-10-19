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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти на 13%

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 10:05
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти на 13%

    В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 15 млн 829 тыс. 589,9 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной из Азербайджана сырой нефти составила $10 млрд 103 млн 482,51 тыс.

    Объем экспортированной сырой нефти сократился на 6,86%, а стоимость выросла на 13,02% по сравнению с январем–сентябрем 2025 года.

    За 9 месяцев доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем объеме экспорта Азербайджана составила 48,04%.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Экспорт нефтепродуктов Нефтегазовый сектор Азербайджана
    Azərbaycan neft ixracından qazancını 13 % artırıb
    Azerbaijan boosts oil export revenue by over 13%
    44 - Tezliklə
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