Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти на 13%

В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 15 млн 829 тыс. 589,9 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной из Азербайджана сырой нефти составила $10 млрд 103 млн 482,51 тыс.

Объем экспортированной сырой нефти сократился на 6,86%, а стоимость выросла на 13,02% по сравнению с январем–сентябрем 2025 года.

За 9 месяцев доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем объеме экспорта Азербайджана составила 48,04%.