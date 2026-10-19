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    Azərbaycan neft ixracından qazancını 13 % artırıb

    Energetika
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:50
    Azərbaycan neft ixracından qazancını 13 % artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 15 milyon 829 min 589,9 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 10 milyard 103 milyon 482,51 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac edilən xam neftin həcmi 2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 6,86 % az, dəyəri isə 13,02 % çoxdur.

    Ötən 9 ayda Azərbaycanın ümumi ixracında bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsullarının payı 48,04 % olub.

    Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Neft-qaz hasilatı Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти на 13%
    Azerbaijan boosts oil export revenue by over 13%
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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