Azərbaycan neft ixracından qazancını 13 % artırıb
Energetika
- 19 oktyabr, 2026
- 09:50
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 15 milyon 829 min 589,9 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.
Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.
Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 10 milyard 103 milyon 482,51 min ABŞ dolları təşkil edib.
İxrac edilən xam neftin həcmi 2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 6,86 % az, dəyəri isə 13,02 % çoxdur.
Ötən 9 ayda Azərbaycanın ümumi ixracında bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsullarının payı 48,04 % olub.
Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти на 13%
Azerbaijan boosts oil export revenue by over 13%
Son xəbərlər
11:02
Yunanıstan sahillərində miqrantların olduğu kater çevrilib, altı nəfər ölübDigər ölkələr
10:57
Foto
Astarada Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun xatirəsinə güləş yarışı keçirilibFərdi
10:43
Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıbFutbol
10:33
Azərbaycan 9 ayda 327 min tona yaxın azot gübrəsi ixrac edibEnergetika
10:28
"Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında səfərdə 700-cü qolunu "Qarabağ"a vurubFutbol
10:28
Rubio: Mərkəzi Asiya 20 il ərzində ABŞ-nin lazımi diqqətini görməyibDigər ölkələr
10:27
Azərbaycanın metanol ixracından gəlirlərini 8 % artırıbEnergetika
10:25
Dünya Bankı Bakıda infrastrukturun modernləşdirilməsi üçün maliyyələşdirməni artıracaqMaliyyə
10:24
Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilibHadisə