В целях удовлетворения возрастающего спроса в праздничные дни по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку - Габала - Баку.

Как сообщили Report в АЖД, поезда будут курсировать 7, 8, 9 и 10 ноября.

Выезд из Баку будет осуществляться в 07:30, а из Габалы - в 19:00.