Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 09:41
    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала

    В целях удовлетворения возрастающего спроса в праздничные дни по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку - Габала - Баку.

    Как сообщили Report в АЖД, поезда будут курсировать 7, 8, 9 и 10 ноября.

    Выезд из Баку будет осуществляться в 07:30, а из Габалы - в 19:00.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:07
    Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежи
    Другие страны
    11:04
    В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд по числу зрителей в сезоне
    Футбол
    10:50
    У берегов Греции перевернулся катер с мигрантами, погибли шесть человек
    Другие страны
    10:48
    "Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана
    Футбол
    10:39
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%
    Энергетика
    10:39
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобрений
    Энергетика
    10:32
    ГТК: ТОП-10 стран за 9 месяцев купили у Азербайджана около 16 млн тонн нефти
    Энергетика
    10:31
    Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию
    Бизнес
    10:30
    В Казахстане пресекли работу сети нелегальных ломбардов с доходом свыше $300 тыс.
    В регионе
    Лента новостей