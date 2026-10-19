АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала
Инфраструктура
- 19 октября, 2026
- 09:41
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В целях удовлетворения возрастающего спроса в праздничные дни по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку - Габала - Баку.
Как сообщили Report в АЖД, поезда будут курсировать 7, 8, 9 и 10 ноября.
Выезд из Баку будет осуществляться в 07:30, а из Габалы - в 19:00.
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