İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:28
    Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC qarşıdan gələn Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar yüksək sərnişin tələbatını qarşılamaq məqsədilə 7, 8, 9 və 10 noyabrda Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə həm gediş, həm dönüş reysləri təşkil edəcək.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, həmin günlər qatar Bakıdan Qəbələyə saat 07:30-da, əks istiqamətdə isə saat 19:00-da hərəkət edəcək.

    Sərnişindaşıma Bakı-Qəbələ qatarı Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:04
    "Turan Tovuz" Azərbaycan Premyer Liqasında 50-ci məğlubiyyətini alıb
    Futbol
    11:02
    Yunanıstan sahillərində miqrantların olduğu kater çevrilib, altı nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    10:57
    Foto
    Astarada Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun xatirəsinə güləş yarışı keçirilib
    Fərdi
    10:43
    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb
    Futbol
    10:33
    Azərbaycan 9 ayda 327 min tona yaxın azot gübrəsi ixrac edib
    Energetika
    10:28
    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında səfərdə 700-cü qolunu "Qarabağ"a vurub
    Futbol
    10:28
    Rubio: Mərkəzi Asiya 20 il ərzində ABŞ-nin lazımi diqqətini görməyib
    Digər ölkələr
    10:27
    Azərbaycanın metanol ixracından gəlirlərini 8 % artırıb
    Energetika
    10:25
    Dünya Bankı Bakıda infrastrukturun modernləşdirilməsi üçün maliyyələşdirməni artıracaq
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti