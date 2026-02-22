Əraqçi İranın uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcəyini bildirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 22 fevral, 2026
    • 22:06
    İran uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcək və Amerika tərəfi bu barədə məlumatlandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "CBS News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, uranın zənginləşdirilməsindən imtina Tehran üçün qəbuledilməzdir.

    "Mən amerikalıları məlumatlandırmışam ki, sıfır zənginləşdirmə bizim üçün məqbul variant deyil. Biz zənginləşdirmədən imtina etməyəcəyik", - Əraqçi bildirib.

    O həmçinin ABŞ-nin regiondakı hərbi iştirakını artırmasını "artıq" adlandırıb: "Hərbi gücün artırılması kömək etməyəcək və bizi qorxutmayacaq".

    Bununla yanaşı, Əraqçi hesab edir ki, nüvə sazişi əlçatan ola bilər və bu sövdələşmə İran üçün 2015-ci il sazişindən daha faydalı ola bilər.

    O əlavə edib ki, fevralın 26-da Cenevrədə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə nüvə sövdələşməsini müzakirə etməyi planlaşdırır.

