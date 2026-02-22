Арагчи заявил, что Иран не откажется от обогащения урана

Иран не откажется от обогащения урана, и американская сторона об этом информирована.

Как передает Report, об этом глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил телеканалу CBS News.

По его словам, отказ от обогащения урана неприемлем для Тегерана. "Я проинформировал американцев, что нулевое обогащение для нас не является приемлемым вариантом. Мы не откажемся от обогащения", - сказал Арагчи.

Он также назвал "излишним" наращивание военного присутствия США в регионе: "Наращивание военной мощи не поможет и не запугает нас".

При этом Арагчи считает, что ядерное соглашение может быть в пределах досягаемости, и сделка может оказаться для Ирана выгодней, чем соглашение 2015 года (СВПД - ред.).

Он добавил, что рассчитывает обсудить ядерную сделку со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 26 февраля в Женеве.