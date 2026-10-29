В Милли Меджлисе обсуждается новый законопроект "О конфликте интересов".

Как сообщает Report, документ вынесен на обсуждение на совместном заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству и Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Законопроект состоит из 5 глав и 27 статей. Он регулирует вопросы предотвращения конфликта интересов в деятельности должностных лиц и устранения его последствий в целях повышения эффективности и прозрачности их деятельности, обеспечения выполнения ими обязанностей в соответствии с государственными и общественными интересами, а также укрепления доверия общества к ним.

Кроме того, документ устанавливает ограничения (запреты), применяемые в целях предотвращения конфликта интересов как в период исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей, так и после прекращения.

Согласно проекту, к принципам управления конфликтом интересов относятся добросовестное поведение, приоритет государственных или общественных интересов, раннее выявление рисков конфликта интересов и оперативность реагирования на них, прозрачность деятельности должностного лица, защита права на доверие к деятельности должностного лица, подотчётность и ответственность в его деятельности, честность, объективность и беспристрастность.

В число первоочередных мер по предотвращению конфликта интересов входят отчуждение активов должностным лицом, отказ от участия в процессе принятия решения по конкретному делу, за исключением случаев, предусмотренных законом, отклонение предложений, противоречащих каким-либо ограничениям (запретам), установленным для должностного лица нормативными правовыми актами, а также обращение с заявлением об освобождении от должности в случае сохранения конфликта интересов.

В случае принятия закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.