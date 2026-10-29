Талех Кязымов: ЦБА снизил присутствие на межбанковском рынке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сократил свое участие на межбанковском рынке.

Как передает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что основным эталонным индексом ЦБА остается AZIR.

"Мы нацелены максимально приблизить нашу процентную ставку к этому индексу. В прошлом году мы усовершенствовали денежную политику и снизили процентную ставку. Это было сделано с учетом ликвидности, чтобы активизировать межбанковский рынок и сократить участие Центробанка. Этого удалось добиться: активность на межбанковском рынке выросла", - сказал Кязымов.

Глава ЦБА также добавил, что регулятор сейчас не рассматривает принятие дополнительных мер: "Используя арсенал наших инструментов, мы поддерживаем ликвидность на желаемом уровне и стремимся к формированию процентных ставок в соответствии с намеченными ориентирами".