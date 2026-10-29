Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Талех Кязымов: ЦБА снизил присутствие на межбанковском рынке

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 11:47
    Талех Кязымов: ЦБА снизил присутствие на межбанковском рынке

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сократил свое участие на межбанковском рынке.

    Как передает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов заявил на пресс-конференции.

    Он отметил, что основным эталонным индексом ЦБА остается AZIR.

    "Мы нацелены максимально приблизить нашу процентную ставку к этому индексу. В прошлом году мы усовершенствовали денежную политику и снизили процентную ставку. Это было сделано с учетом ликвидности, чтобы активизировать межбанковский рынок и сократить участие Центробанка. Этого удалось добиться: активность на межбанковском рынке выросла", - сказал Кязымов.

    Глава ЦБА также добавил, что регулятор сейчас не рассматривает принятие дополнительных мер: "Используя арсенал наших инструментов, мы поддерживаем ликвидность на желаемом уровне и стремимся к формированию процентных ставок в соответствии с намеченными ориентирами".

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Процентная ставка Талех Казымов
    Taleh Kazımov: "AMB banklararası bazarda iştirakını azaltmağa nail olub"
    Governor: CBA reduces its participation in Azerbaijan's interbank market
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    12:37
    Ненефтегазовые бюджетные поступления в Азербайджане выросли почти на 10%
    Финансы
    12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
    Энергетика
    12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Внешняя политика
    12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    Финансы
    12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Внешняя политика
    12:21
    Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
    Другие
    12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику
    Финансы
    12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    Энергетика
    12:18
    Фото
    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу
    Инфраструктура
    Лента новостей