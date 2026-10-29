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    Нефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана за 9 мес. составили почти 13 млрд манатов

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 12:14
    Нефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана за 9 мес. составили почти 13 млрд манатов

    Нефтегазовый сектор в январе-сентябре текущего года обеспечил поступления в государственный бюджет Азербайджана в размере 12 млрд 930,5 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 625,5 млн манатов, или 5,1%, больше прогнозного показателя.

    За 9 месяцев 25,5% поступлений по нефтегазовому сектору или 3 млрд 302,5 млн манатов пришлось на налоговые органы. В частности, из этих средств 39,4% или 1 млрд 301,6 млн манатов составили налоги, выплаченные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Еще 46,6%, или 1 млрд 539,8 млн манатов, пришлось на налог на прибыль по газоконденсатному месторождению "Шахдениз", а 14%, или 461,1 млн манатов, - на налог на прибыль в рамках проекта "Азери-Чыраг-Гюнешли".

    Кроме этого, 74,5%, или 9 млрд 628 млн манатов нефтегазовых доходов госбюджета пришлось на трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (на 1 млрд 232,7 млн манатов, или 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года).

    Нефтегазовый сектор Азербайджана Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Госбюджет Азербайджана на 2026 год Газоконденсатное месторождение Шахдениз Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Azərbaycanda 9 ayda neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları təxminən 13 milyard manat olub
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