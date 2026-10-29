Нефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана за 9 мес. составили почти 13 млрд манатов

Нефтегазовый сектор в январе-сентябре текущего года обеспечил поступления в государственный бюджет Азербайджана в размере 12 млрд 930,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 625,5 млн манатов, или 5,1%, больше прогнозного показателя.

За 9 месяцев 25,5% поступлений по нефтегазовому сектору или 3 млрд 302,5 млн манатов пришлось на налоговые органы. В частности, из этих средств 39,4% или 1 млрд 301,6 млн манатов составили налоги, выплаченные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Еще 46,6%, или 1 млрд 539,8 млн манатов, пришлось на налог на прибыль по газоконденсатному месторождению "Шахдениз", а 14%, или 461,1 млн манатов, - на налог на прибыль в рамках проекта "Азери-Чыраг-Гюнешли".

Кроме этого, 74,5%, или 9 млрд 628 млн манатов нефтегазовых доходов госбюджета пришлось на трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (на 1 млрд 232,7 млн манатов, или 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года).