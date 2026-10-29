Azərbaycanda 9 ayda neft-qaz sektoru üzrə büdcə daxilolmaları təxminən 13 milyard manat olub
- 29 oktyabr, 2026
- 11:56
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinə neft-qaz sektoru üzrə daxilolmalar 12 milyard 930,5 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bu da proqnozdan 625,5 milyon manat və ya 5,1 % çoxdur.
Bu ilin 9 ayında dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaların 25,5 %-i və ya 3 302,5 milyon manatı vergi orqanlarının xətti ilə daxilolmaların, 74,5 %-i və ya 9 628 milyon manatı (2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 232,7 milyon manat və ya 11,4 % az) Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin payına düşüb.
Vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olmuş neft-qaz gəlirlərinin 39,4 %-i və ya 1 301,6 milyon manatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ödədiyi müvafiq vergilər, 46,6 %-i və ya 1539,8 milyon manatı "Şahdəniz" qaz-kondensat layihəsi üzrə mənfəət vergisi, 14 %-i və ya 461,1 milyon manatı "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsi çərçivəsində mənfəət vergisi hesabına olub.