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    ЦБА: Рост денежной массы не оказывает серьезного давления на инфляцию

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 11:46
    ЦБА: Рост денежной массы не оказывает серьезного давления на инфляцию

    Рост денежной массы в Азербайджане не оказывает существенного давления на инфляцию.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Азер Алескеров.

    По его словам, покупка иностранной валюты Центробанком приводит к увеличению денежной массы.

    "Мы наблюдаем рост объема денежной массы и на денежном рынке. Например, за последний год денежный агрегат M0 увеличился на 12,4%, M1 - на 17%, а M2 - на 21,3%. Таким образом, темпы роста денежной массы ускорились", - сказал Алескеров.

    Он назвал положительным фактором то, что в структуре широкой денежной массы более высокими темпами растут долгосрочные компоненты. В частности, объем вкладов до востребования увеличился на 23%, а срочных вкладов - на 37,7%.

    Алескеров отметил, что влияние роста денежной массы на инфляцию во многом зависит от источников этого роста, а также от того, какие компоненты широкой денежной массы увеличиваются быстрее.

    "Если широкая денежная масса растет преимущественно за счет покупки иностранной валюты, это означает увеличение соотношения валютных резервов ЦБА и денежной массы. Если в декабре 2025 года отношение валютных резервов Центрального банка Азербайджана к широкой денежной массе в манатном выражении составляло около 51%, то сейчас этот показатель приближается к 60%", - заявил он.

    По словам гендиректора ЦБА, увеличение уровня обеспеченности денежной массы валютными резервами позволит регулировать ее объем в случае возникновения какого-либо шока.

    "С другой стороны, рост более долгосрочных компонентов также в определенной степени ограничивает влияние денежной массы на инфляцию. В целом темпы увеличения объема наличных денег и широкой денежной массы пока соответствуют номинальным темпам роста экономики", - отметил Алескеров.

    Азер Алескеров Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджанский манат Инфляция
    Azər Ələsgərov: "Pul kütləsinin artımı inflyasiyaya ciddi təzyiq yaratmır"
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