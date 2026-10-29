ЦБА: Рост денежной массы не оказывает серьезного давления на инфляцию

Рост денежной массы в Азербайджане не оказывает существенного давления на инфляцию.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Азер Алескеров.

По его словам, покупка иностранной валюты Центробанком приводит к увеличению денежной массы.

"Мы наблюдаем рост объема денежной массы и на денежном рынке. Например, за последний год денежный агрегат M0 увеличился на 12,4%, M1 - на 17%, а M2 - на 21,3%. Таким образом, темпы роста денежной массы ускорились", - сказал Алескеров.

Он назвал положительным фактором то, что в структуре широкой денежной массы более высокими темпами растут долгосрочные компоненты. В частности, объем вкладов до востребования увеличился на 23%, а срочных вкладов - на 37,7%.

Алескеров отметил, что влияние роста денежной массы на инфляцию во многом зависит от источников этого роста, а также от того, какие компоненты широкой денежной массы увеличиваются быстрее.

"Если широкая денежная масса растет преимущественно за счет покупки иностранной валюты, это означает увеличение соотношения валютных резервов ЦБА и денежной массы. Если в декабре 2025 года отношение валютных резервов Центрального банка Азербайджана к широкой денежной массе в манатном выражении составляло около 51%, то сейчас этот показатель приближается к 60%", - заявил он.

По словам гендиректора ЦБА, увеличение уровня обеспеченности денежной массы валютными резервами позволит регулировать ее объем в случае возникновения какого-либо шока.

"С другой стороны, рост более долгосрочных компонентов также в определенной степени ограничивает влияние денежной массы на инфляцию. В целом темпы увеличения объема наличных денег и широкой денежной массы пока соответствуют номинальным темпам роста экономики", - отметил Алескеров.