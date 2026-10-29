Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу

    Инфраструктура
    • 29 октября, 2026
    • 12:18
    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу

    Братислава стала еще одной европейской столицей, связанной с Баку прямым авиасообщением, что расширяет возможности для бюджетных путешествий в Центральную Европу.

    Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев, прямой перелет из Баку в Братиславу занимает около 4 часов 30 минут.

    Маршрут обслуживает одна из ведущих европейских лоукост-авиакомпаний Wizz Air. Первый прямой рейс из Братиславы в Баку был выполнен 28 октября.

    "Расположенная на берегах Дуная Братислава привлекает путешественников компактным историческим центром, знаменитым Братиславским замком, гастрономией и размеренной городской атмосферой. Дополнительное удобство обеспечивает расположение аэропорта всего в 9 км от центра города", - говорится в сообщении.

    Рейсы по маршруту Баку - Братислава в зимнем сезоне будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.

    "Открытие направления стало продолжением работы Международного аэропорта Гейдар Алиев по расширению сети прямых рейсов, увеличению выбора маршрутов и тарифов для пассажиров, а также укреплению воздушных связей Баку с европейскими городами.

    Подробная информация о расписании, авиабилетах, правилах провоза багажа и дополнительных услугах доступна в официальных каналах продаж Wizz Air", - говорится в сообщении.

    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу
    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу
    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу

    Международный аэропорт Гейдар Алиев Wizz Air
    Фото
    "Wizz Air" Bakıdan Bratislavaya birbaşa uçuşlara başlayıb
    Фото
    Wizz Air launches direct Baku–Bratislava flights
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:37
    Ненефтегазовые бюджетные поступления в Азербайджане выросли почти на 10%
    Финансы
    12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
    Энергетика
    12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Внешняя политика
    12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    Финансы
    12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Внешняя политика
    12:21
    Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
    Другие
    12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику
    Финансы
    12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    Энергетика
    12:18
    Фото
    Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу
    Инфраструктура
    Лента новостей