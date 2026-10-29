Бакинский аэропорт: Рейс Баку-Братислава расширил возможности поездок в Центральную Европу

Братислава стала еще одной европейской столицей, связанной с Баку прямым авиасообщением, что расширяет возможности для бюджетных путешествий в Центральную Европу.

Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев, прямой перелет из Баку в Братиславу занимает около 4 часов 30 минут.

Маршрут обслуживает одна из ведущих европейских лоукост-авиакомпаний Wizz Air. Первый прямой рейс из Братиславы в Баку был выполнен 28 октября.

"Расположенная на берегах Дуная Братислава привлекает путешественников компактным историческим центром, знаменитым Братиславским замком, гастрономией и размеренной городской атмосферой. Дополнительное удобство обеспечивает расположение аэропорта всего в 9 км от центра города", - говорится в сообщении.

Рейсы по маршруту Баку - Братислава в зимнем сезоне будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.

"Открытие направления стало продолжением работы Международного аэропорта Гейдар Алиев по расширению сети прямых рейсов, увеличению выбора маршрутов и тарифов для пассажиров, а также укреплению воздушных связей Баку с европейскими городами.

Подробная информация о расписании, авиабилетах, правилах провоза багажа и дополнительных услугах доступна в официальных каналах продаж Wizz Air", - говорится в сообщении.