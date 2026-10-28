Из Братиславы в Баку отправился первый прямой рейс Wizz Air

В Братиславе состоялась церемония открытия прямого авиарейса Братислава - Баку авиакомпании Wizz Air.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Словакии Вюсал Абдуллаев в соцсети X.

"Рад присутствовать на церемонии открытия прямого авиамаршрута Wizz Air Братислава - Баку", - написал он.

Посол назвал запуск прямого авиасообщения важной вехой в отношениях между Азербайджаном и Словакией и значимым результатом стратегического партнерства двух стран. По его словам, маршрут откроет новые возможности для бизнеса, туризма и контактов между людьми.

По информации Report, самолет из Братиславы прибудет в Баку в 21:20. Рейсы по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.