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    Из Братиславы в Баку отправился первый прямой рейс Wizz Air

    Туризм
    • 28 октября, 2026
    • 19:19
    Из Братиславы в Баку отправился первый прямой рейс Wizz Air

    В Братиславе состоялась церемония открытия прямого авиарейса Братислава - Баку авиакомпании Wizz Air.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Словакии Вюсал Абдуллаев в соцсети X.

    "Рад присутствовать на церемонии открытия прямого авиамаршрута Wizz Air Братислава - Баку", - написал он.

    Посол назвал запуск прямого авиасообщения важной вехой в отношениях между Азербайджаном и Словакией и значимым результатом стратегического партнерства двух стран. По его словам, маршрут откроет новые возможности для бизнеса, туризма и контактов между людьми.

    По информации Report, самолет из Братиславы прибудет в Баку в 21:20. Рейсы по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.

    Wizz Air Прямое авиасообщение Азербайджано-словацкие отношения
    Bratislavadan Bakıya ilk aviareys yola düşüb
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