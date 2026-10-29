Азербайджан за 9 месяцев погасил почти 1,5 млрд манатов долга

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года из госбюджета направил 1 млрд 449,8 млн манатов на обслуживание государственного долга.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, обслуживание внутреннего госдолга было направлено 397,2 млн манатов, внешнего - 1 млрд 52,6 млн манатов (в том числе 766,9 млн манатов - на погашение основного долга и 285,7 млн манатов - на выплату процентов).

В госбюджете на текущий год на обслуживание госдолга и обязательств предусмотрено 2 млрд 457,6 млн манатов.