Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manata yaxın borc qaytarıb
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 11:43
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 1 milyard 449,8 milyon manatı dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclər olub.
Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bu ilin 9 ayında daxili dövlət borcu üzrə 397,2 milyon manat (faiz borcu üzrə), xarici dövlət borcu üzrə 1 milyard 52,6 milyon manat olmaqla (əsas borc üzrə 766,9 milyon manat, faiz borcu üzrə 285,7 milyon manat) ödənilib.
Xatırladaq ki, bu il büdcədə borc və öhdəliklərə xidmət üçün 2 milyard 457,6 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.
Азербайджан за 9 месяцев погасил почти 1,5 млрд манатов долга
Azerbaijan repays nearly 1.5B manats in debt in nine months
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