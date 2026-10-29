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    Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manata yaxın borc qaytarıb

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 11:43
    Azərbaycan 9 ayda 1,5 milyard manata yaxın borc qaytarıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 1 milyard 449,8 milyon manatı dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclər olub.

    Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Bu ilin 9 ayında daxili dövlət borcu üzrə 397,2 milyon manat (faiz borcu üzrə), xarici dövlət borcu üzrə 1 milyard 52,6 milyon manat olmaqla (əsas borc üzrə 766,9 milyon manat, faiz borcu üzrə 285,7 milyon manat) ödənilib.

    Xatırladaq ki, bu il büdcədə borc və öhdəliklərə xidmət üçün 2 milyard 457,6 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.

    Azərbaycanın dövlət borcu Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
    Азербайджан за 9 месяцев погасил почти 1,5 млрд манатов долга
    Azerbaijan repays nearly 1.5B manats in debt in nine months
    44 filmi
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