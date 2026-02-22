İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    KİV: Ukrayna ilə bağlı danışıqlar fevralın 26-da Cenevrədə yenidən başlaya bilər

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 23:48
    KİV: Ukrayna ilə bağlı danışıqlar fevralın 26-da Cenevrədə yenidən başlaya bilər

    Ukrayna üzrə danışıqlar fevralın 26-da Cenevrədə bərpa oluna bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə TASS mənbəyə istinadən xəbər verir.

    "Cenevrədə (Ukrayna üzrə - red.) danışıqlar artıq cümə axşamı bərpa oluna bilər", - agentliyin həmsöhbəti bildirib.

    Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasındakı danışıqlar 17-18 fevral tarixlərində Cenevrədə baş tutub. Birinci gün danışıqlar təxminən altı saat, ikinci gün isə iki saata yaxın davam edib. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinski danışıqları ağır, lakin işgüzar kimi xarakterizə edib. Onun sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda yeni görüş keçiriləcək.

    Rusiya, Ukrayna və ABŞ-nin iştirakı ilə təhlükəsizlik üzrə üçtərəfli məsləhətləşmələrin birinci raundu 23-24 yanvar tarixlərində Əbu-Dabidə keçirilib. Fevralın 4-5-də isə orada ikinci raund baş tutub.

    ABŞ Cenevrə Rusiya-Ukrayna müharbəsi
    СМИ: Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

    Son xəbərlər

    23:48

    KİV: Ukrayna ilə bağlı danışıqlar fevralın 26-da Cenevrədə yenidən başlaya bilər

    Digər ölkələr
    23:30

    Pezeşkian: İran Cenevrədə ABŞ ilə danışıqlardan sonra ümidverici siqnallar alıb

    Region
    23:03

    Meksikada narkokartel liderinin öldürülməsi fonunda iğtişaşlar başlayıb

    Digər ölkələr
    22:47

    FT: İranla Rusiya 500 milyon avroluq zenit-raket kompleksi tədarükü üzrə məxfi sövdələşmə bağlayıb

    Region
    22:21

    Malayziya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    22:06

    Əraqçi İranın uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcəyini bildirib

    Region
    21:57
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:42
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    21:38

    ABŞ-nin hokkey millisi olimpiadada qızıl medal qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti