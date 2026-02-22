Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    СМИ: Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 23:26
    СМИ: Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

    Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник.

    "Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг", - сказал собеседник агентства.

    Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17-18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй - порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. 4-5 февраля там же состоялся второй раунд.

    США Украина Россия переговоры
    Ты - Король

    Последние новости

    23:26

    СМИ: Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля

    Другие страны
    23:10

    Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве

    В регионе
    22:59

    В Мексике начались беспорядки на фоне сообщений о ликвидации главаря наркокартеля

    Другие страны
    22:43
    Фото

    В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам

    Индивидуальные
    22:32

    FT: Иран и РФ заключили секретную сделку по поставке ПЗРК на €500 млн

    В регионе
    22:17
    Фото

    В Кюрдамире автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

    Происшествия
    22:07

    У берегов Малайзии произошло мощное землетрясение

    Другие страны
    21:57

    Арагчи заявил, что Иран не откажется от обогащения урана

    В регионе
    21:40
    Фото

    В Хьюстоне состоялась международная конференция в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    Лента новостей