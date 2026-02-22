СМИ: Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля
Другие страны
- 22 февраля, 2026
- 23:26
Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник.
"Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг", - сказал собеседник агентства.
Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17-18 февраля. В первый день они продлились около шести часов, во второй - порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. 4-5 февраля там же состоялся второй раунд.
Последние новости
23:26
СМИ: Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраляДругие страны
23:10
Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в ЖеневеВ регионе
22:59
В Мексике начались беспорядки на фоне сообщений о ликвидации главаря наркокартеляДругие страны
22:43
Фото
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматамИндивидуальные
22:32
FT: Иран и РФ заключили секретную сделку по поставке ПЗРК на €500 млнВ регионе
22:17
Фото
В Кюрдамире автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшиеПроисшествия
22:07
У берегов Малайзии произошло мощное землетрясениеДругие страны
21:57
Арагчи заявил, что Иран не откажется от обогащения уранаВ регионе
21:40
Фото