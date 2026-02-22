Lvovdakı terroru törədən şəxs saxlanılıb
Digər ölkələr
- 22 fevral, 2026
- 14:28
Ukraynanın daxili işlər naziri İqor Klimenko Lvovda baş verən və bir nəfərin ölümünə, 25 nəfərin yaralanmasına səbəb olan terror aktında şübhəli bilinən şəxsin həbs olunduğunu açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski özünün Telegram kanalında məlumat verib.
"İstintaq bütün zəruri resurslarla təmin edilib. Saxlanılan şəxslə bağlı lazımi prosedur addımları davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi sizi bütün zəruri detallar barədə məlumatlandıracaq", - deyə o, şübhəlinin kimliyini açıqlamadan bildirib.
Son xəbərlər
14:28
Lvovdakı terroru törədən şəxs saxlanılıbDigər ölkələr
14:14
Dünya Kuboku: Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medal qazanıbFərdi
13:50
Sibiqa: Rusiya Ukraynanı atəşə tutmaqla diplomatiyanı baltalayırDigər ölkələr
13:34
Selcan Mahsudova: "Dünya Kubokunda medal qazanmaq motivasiyamı artıracaq"Fərdi
13:30
"Reuters": İran və ABŞ arasında martın əvvəlində saziş imzalana bilərRegion
13:11
Zelenski: Moskva diplomatiyanı deyil, zərbələri üstün tuturDigər ölkələr
13:01
Pezeşkian: İran nüvə danışıqlarında ABŞ-nin təzyiqinə təslim olmayacaqRegion
12:51
Foto
Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunubRegion
12:43