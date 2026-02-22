İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Lvovdakı terroru törədən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 14:28
    Lvovdakı terroru törədən şəxs saxlanılıb

    Ukraynanın daxili işlər naziri İqor Klimenko Lvovda baş verən və bir nəfərin ölümünə, 25 nəfərin yaralanmasına səbəb olan terror aktında şübhəli bilinən şəxsin həbs olunduğunu açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski özünün Telegram kanalında məlumat verib.

    "İstintaq bütün zəruri resurslarla təmin edilib. Saxlanılan şəxslə bağlı lazımi prosedur addımları davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi sizi bütün zəruri detallar barədə məlumatlandıracaq", - deyə o, şübhəlinin kimliyini açıqlamadan bildirib.

    lvov terror Ukrayna
    Задержан подозреваемый в совершении теракта во Львове

    Son xəbərlər

    14:28

    Lvovdakı terroru törədən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:14

    Dünya Kuboku: Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    13:50

    Sibiqa: Rusiya Ukraynanı atəşə tutmaqla diplomatiyanı baltalayır

    Digər ölkələr
    13:34

    Selcan Mahsudova: "Dünya Kubokunda medal qazanmaq motivasiyamı artıracaq"

    Fərdi
    13:30

    "Reuters": İran və ABŞ arasında martın əvvəlində saziş imzalana bilər

    Region
    13:11

    Zelenski: Moskva diplomatiyanı deyil, zərbələri üstün tutur

    Digər ölkələr
    13:01

    Pezeşkian: İran nüvə danışıqlarında ABŞ-nin təzyiqinə təslim olmayacaq

    Region
    12:51
    Foto

    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub

    Region
    12:43

    Lvovda baş verən partlayışlarda bir nəfər ölüb, 20-dən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti