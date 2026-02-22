Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Задержан подозреваемый в совершении теракта во Львове

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 13:51
    Задержан подозреваемый в совершении теракта во Львове

    Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в совершении теракта во Львове, в результате которого погиб один человек, 25 пострадали.

    Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

    "... Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия в отношении задержанного. МВД будет информировать обо всех необходимых деталях". - заявил он, не разглашая личность подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва во Львове в ночь на 22 февраля погибла сотрудница полиции и десятки получили тяжелые ранения. На номер "102" поступило сообщение о проникновении в один из магазинов города. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв, по прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.

    Управление СБУ ведет расследование по факту по ч.2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

    Украина Львов теракт подозреваемый
    Ты - Король

    Последние новости

    14:20

    Кубок мира: Михаил Малкин завоевал золото, Тофик Алиев — серебро

    Индивидуальные
    14:07

    Минобороны Дании: Гренландии не нужно госпитальное судно США

    Другие страны
    13:51

    Задержан подозреваемый в совершении теракта во Львове

    Другие страны
    13:35
    Фото

    В Болниси состоялось мероприятие по случаю годовщины Ходжалинского геноцида

    В регионе
    13:14

    Пезешкиан: Иран не пойдет на уступки в переговорах под давлением США

    В регионе
    13:05

    Reuters: Иран и США расходятся во взглядах на снятие санкций

    В регионе
    12:56

    В больнице в Гяндже зафиксирована гибель малолетнего ребенка

    Происшествия
    12:54

    Зеленский: Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию

    Другие страны
    12:37
    Фото

    Азербайджанская гимнастка завоевала серебряную медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    Лента новостей