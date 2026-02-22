Задержан подозреваемый в совершении теракта во Львове

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в совершении теракта во Львове, в результате которого погиб один человек, 25 пострадали.

Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"... Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия в отношении задержанного. МВД будет информировать обо всех необходимых деталях". - заявил он, не разглашая личность подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва во Львове в ночь на 22 февраля погибла сотрудница полиции и десятки получили тяжелые ранения. На номер "102" поступило сообщение о проникновении в один из магазинов города. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв, по прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв.

Управление СБУ ведет расследование по факту по ч.2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).