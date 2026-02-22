При массированных атаках ВС РФ по Киеву и Львову погибли двое, пострадали более 20 человек
- 22 февраля, 2026
- 12:06
В результате ночных российских атак по Львову и Киевской области Украины погибли два человека, пострадали 25 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, число пострадавших в результате взрывов во Львове увеличилось до 24, погибла женщина.
"В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская, повреждены служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Нацполиции на официальном сайте.
По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, один человек погиб и один пострадал в результате ночных вражеских атак по области.
"На данный момент последствия зафиксированы в пяти районах. К сожалению, имеется информация о пострадавшем человеке. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом", – написал он в телеграм-канале.
Также, по его информации, пять частных домов получили повреждения в Фастовском районе, где из-под завалов спасены 8 человек, в т.ч. один ребенок. Однако один из спасенных впоследствии скончался, сообщила ГСЧС Украины.