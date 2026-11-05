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    Hərbi və fövqəladə vəziyyətdə tibbi sığorta xərcləri dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdiriləcək

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 13:40
    Hərbi və fövqəladə vəziyyətdə tibbi sığorta xərcləri dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdiriləcək

    Hərbi və fövqəladə vəziyyətlərdə tibbi sığorta xərcləri dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məsələ "Tibbi sığorta haqqında" qanuna təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb.

    Belə ki, dəyişikliyə əsasən, hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət elan olunması ilə əlaqədar, habelə sosial xarakterli fövqəladə mühit rejiminin tətbiq edildiyi hallarda tibbi xidmətlərə olan tələbatın kəskin artması nəticəsində icbari tibbi sığorta fondunun xərclərinin maliyyələşdirilməsində vəsait çatışmazlığı olduqda müvafiq xərclər dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilə bilər.

    İcbari tbbi sığorta fondunun növbəti il üçün gəlirlərinin proqnozlaşdırılması zamanı fondun cari ilin sonuna proqnozlaşdırılan profisiti xərcləri maliyyə təminatı kimi nəzərə alınacaq.

    Hərbi vəziyyət Fövqəladə vəziyyət İcbari Tibbi Sığorta
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