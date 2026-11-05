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    Azərbaycan Xəzərin Su Bioresursları Komissiyasına sədrlik edəcək

    ASK
    • 05 noyabr, 2026
    • 13:34
    Azərbaycan Xəzərin Su Bioresursları Komissiyasına sədrlik edəcək

    Xəzərin Su Bioresursları Komissiyasına sədrlik Azərbaycana keçəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkmənistanın Xəzər dənizi İnstitutunun müdiri Murad Atacanov I Akvakultura Forumu çərçivəsində panel müzakirələrində deyib.

    O xatırladıb ki, Türkmənistan 2025–2026-cı illərdə komissiyaya sədrlik edir: "Növbəti, X iclası dekabrda keçirməyi planlaşdırırıq. Gələn il yanvarın 1-dən sədrlik Azərbaycana keçəcək. Bu, Azərbaycandan olan həmkarlarımız üçün 2027–2028-ci illərdə sədrlik dövründə akvakulturanın regional gündəminin daha da irəliləməsi üçün yaxşı imkanlar açacaq".

    Xatırladaq ki, bu komissiya 1992-ci ildə 4 Xəzəryanı ölkə - Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan tərəfindən təsis edilib. 2002-ci ildə İran bu komissiyaya qoşulub.

    Murad Atacanov Xəzərin Su Bioresursları Komissiyası Xəzər dənizi
    Азербайджан возглавит Комиссию по водным биоресурсам Каспия
    Azerbaijan to chair Caspian Sea Aquatic Bioresources Commission
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