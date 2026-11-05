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    Азербайджан возглавит Комиссию по водным биоресурсам Каспия

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 13:40
    Азербайджан возглавит Комиссию по водным биоресурсам Каспия

    Азербайджан с 1 января 2027 года примет председательство в Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Института Каспийского моря Туркменистана Мурад Атаджанов в ходе панельных дискуссий в рамках I Азербайджанского регионального форума по аквакультуре в Баку.

    Он напомнил, что в 2025-2026 годах в комиссии председательствует Туркменистан.

    "Следующее, десятое заседание мы планируем провести в декабре. С 1 января следующего года председательство перейдет к Азербайджану. Это откроет перед нашими азербайджанскими коллегами хорошие возможности для дальнейшего продвижения региональной повестки в области аквакультуры в период председательства в 2027-2028 годах", - сказал Атаджанов.

    Отметим, что комиссия была создана в 1992 году четырьмя прикаспийскими государствами - Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Туркменистаном. В 2002 году к ней присоединился Иран.

    Каспийское море Туркменистан
    Azərbaycan Xəzərin Su Bioresursları Komissiyasına sədrlik edəcək
    Azerbaijan to chair Caspian Sea Aquatic Bioresources Commission
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