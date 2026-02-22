Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026
Командные
- 22 февраля, 2026
- 20:08
Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Как сообщает Report, в решающем матче команда оказалась сильнее Канады, встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме.
У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев - Кэйл Макар.
Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026
