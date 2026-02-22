Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Как сообщает Report, в решающем матче команда оказалась сильнее Канады, встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме.

У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев - Кэйл Макар.