Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

    Командные
    • 22 февраля, 2026
    • 20:08
    Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

    Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпийских игр 2026 года в Италии.

    Как сообщает Report, в решающем матче команда оказалась сильнее Канады, встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме.

    У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев - Кэйл Макар.

    Ты - Король

    Последние новости

    20:08

    Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

    Командные
    19:53
    Фото

    Добившийся успеха в США художник Вугар Гулиев провел персональную выставку в Баку

    Kультурная политика
    19:37

    Axios: США выдвинули условие для следующего раунда переговоров с Ираном

    Другие страны
    19:19

    "Сабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

    Футбол
    19:08

    ВС Пакистана ликвидировали более 80 террористов в Афганистане

    Другие страны
    18:55

    Захарова считает, что РФ помогла сохранить государственность Венесуэлы

    В регионе
    18:41

    Израиль намерен создать альянс с другими странами для борьбы с вооруженными группировками

    Другие страны
    18:22

    FT: Греция хочет стать новым газовым хабом Европы

    Другие страны
    18:08

    На территории резиденции Трампа Мар-а-Лаго ликвидирован вооруженный мужчина

    Другие страны
    Лента новостей