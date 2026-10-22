Финляндия выделит €8 млн на гуманитарную помощь нескольким странам

До конца 2026 года Финляндия направит €8 млн на оказание гуманитарной помощи Украине, Южному Судану, Афганистану, странам Африканского Рога и региона Великих озер.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе правительства Финляндии.

Из нового пакета €2 млн выделят Украине. Половину этой суммы получит Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости в прифронтовые районы. Еще €1 млн будет выделен через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для поддержки внутренне перемещенных лиц и эвакуированных. Обе организации также помогают населению подготовиться к предстоящей зиме.

Еще €2 млн Финляндия выделит Южному Судану через ВПП для оказания продовольственной помощи и поддержки питания наиболее уязвимых групп населения. Засуха в стране усугубляет проблему нехватки продовольствия.

Кроме того, €2 млн направят через УВКБ ООН в регион Африканского Рога и Великих озер для оказания экстренной помощи и защиты перемещенных лиц. Ожидается, что климатическое явление Эль-Ниньо усугубит засухи и наводнения в регионе.

Еще €1 млн предусмотрен для Афганистана. Средства через ВПП направят на поддержку наиболее уязвимых групп населения, включая женщин, детей и лиц с инвалидностью.

Оставшийся €1 млн Финляндия направит в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF). Средства предназначены для подготовки к гуманитарным последствиям стихийных бедствий, связанных с Эль-Ниньо.

В правительстве Финляндии также предупредили, что рост цен на продовольствие и эскалация конфликтов могут привести к дальнейшему увеличению гуманитарных потребностей.

С учетом нового пакета общий объем гуманитарного финансирования Финляндии в 2026 году составит около €124 млн, что соответствует среднему уровню за предыдущие два года.