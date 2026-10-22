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    Финляндия выделит €8 млн на гуманитарную помощь нескольким странам

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 14:02
    Финляндия выделит €8 млн на гуманитарную помощь нескольким странам

    До конца 2026 года Финляндия направит €8 млн на оказание гуманитарной помощи Украине, Южному Судану, Афганистану, странам Африканского Рога и региона Великих озер.

    Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе правительства Финляндии.

    Из нового пакета €2 млн выделят Украине. Половину этой суммы получит Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости в прифронтовые районы. Еще €1 млн будет выделен через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для поддержки внутренне перемещенных лиц и эвакуированных. Обе организации также помогают населению подготовиться к предстоящей зиме.

    Еще €2 млн Финляндия выделит Южному Судану через ВПП для оказания продовольственной помощи и поддержки питания наиболее уязвимых групп населения. Засуха в стране усугубляет проблему нехватки продовольствия.

    Кроме того, €2 млн направят через УВКБ ООН в регион Африканского Рога и Великих озер для оказания экстренной помощи и защиты перемещенных лиц. Ожидается, что климатическое явление Эль-Ниньо усугубит засухи и наводнения в регионе.

    Еще €1 млн предусмотрен для Афганистана. Средства через ВПП направят на поддержку наиболее уязвимых групп населения, включая женщин, детей и лиц с инвалидностью.

    Оставшийся €1 млн Финляндия направит в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF). Средства предназначены для подготовки к гуманитарным последствиям стихийных бедствий, связанных с Эль-Ниньо.

    В правительстве Финляндии также предупредили, что рост цен на продовольствие и эскалация конфликтов могут привести к дальнейшему увеличению гуманитарных потребностей.

    С учетом нового пакета общий объем гуманитарного финансирования Финляндии в 2026 году составит около €124 млн, что соответствует среднему уровню за предыдущие два года.

    Гуманитарная помощь Организация Объединённых Наций (ООН) УВКБ ООН Финляндия
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