Фамиль Халилов: Чемпионат мира U-15 в Баку станет дополнительной мотивацией для футболистов
Футбол
- 22 октября, 2026
- 14:00
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Проведение чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Азербайджане станет дополнительной мотивацией для игроков национальной команды.
Об этом в интервью Report заявил главный тренер сборной Фамиль Халилов.
"Думаю, это дополнительная мотивация для наших футболистов. Играть на чемпионате мира перед родными болельщиками - большая возможность. Мы хотим, чтобы они воспринимали эту поддержку не как давление, а как дополнительную мотивацию", - отметил Халилов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
Famil Xəlilov: "U-15 dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır"
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