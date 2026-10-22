Фамиль Халилов: Чемпионат мира U-15 в Баку станет дополнительной мотивацией для футболистов

Проведение чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Азербайджане станет дополнительной мотивацией для игроков национальной команды.

Об этом в интервью Report заявил главный тренер сборной Фамиль Халилов.

"Думаю, это дополнительная мотивация для наших футболистов. Играть на чемпионате мира перед родными болельщиками - большая возможность. Мы хотим, чтобы они воспринимали эту поддержку не как давление, а как дополнительную мотивацию", - отметил Халилов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.