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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Фамиль Халилов: Чемпионат мира U-15 в Баку станет дополнительной мотивацией для футболистов

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 14:00
    Фамиль Халилов: Чемпионат мира U-15 в Баку станет дополнительной мотивацией для футболистов

    Проведение чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Азербайджане станет дополнительной мотивацией для игроков национальной команды.

    Об этом в интервью Report заявил главный тренер сборной Фамиль Халилов.

    "Думаю, это дополнительная мотивация для наших футболистов. Играть на чемпионате мира перед родными болельщиками - большая возможность. Мы хотим, чтобы они воспринимали эту поддержку не как давление, а как дополнительную мотивацию", - отметил Халилов.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Фамиль Халилов Международная Федерация Футбола (ФИФА)
    Famil Xəlilov: "U-15 dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır"
    44 filmi
    44 filmi

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