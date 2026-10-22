İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Famil Xəlilov: "U-15 dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır"

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 13:47
    Famil Xəlilov: U-15 dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır

    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının Azərbaycanda keçirilməsi milli üzvləri üçün əlavə motivasiyadır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində komandanın baş məşqçisi Famil Xəlilov deyib.

    Mütəxəssis futbolçuların bunu əlavə güc kimi qəbul etməli olduqlarını söyləyib:

    "Düşünürəm ki, bu, futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır. Doğma azarkeşlər önündə dünya çempionatında oynamaq böyük fürsətdir. İstəyirik ki, bu dəstəyi təzyiq deyil, əlavə güc kimi qəbul etsinlər".

    F.Xəlilovun müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

    Famil Xəlilov FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    Фамиль Халилов: Чемпионат мира U-15 в Баку станет дополнительной мотивацией для футболистов
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