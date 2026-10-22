Famil Xəlilov: "U-15 dünya çempionatının Bakıda keçirilməsi futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır"
Futbol
- 22 oktyabr, 2026
- 13:47
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının Azərbaycanda keçirilməsi milli üzvləri üçün əlavə motivasiyadır.
Bunu "Report"a müsahibəsində komandanın baş məşqçisi Famil Xəlilov deyib.
Mütəxəssis futbolçuların bunu əlavə güc kimi qəbul etməli olduqlarını söyləyib:
"Düşünürəm ki, bu, futbolçularımız üçün əlavə motivasiyadır. Doğma azarkeşlər önündə dünya çempionatında oynamaq böyük fürsətdir. İstəyirik ki, bu dəstəyi təzyiq deyil, əlavə güc kimi qəbul etsinlər".
F.Xəlilovun müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.
Son xəbərlər
15:13
Bakı metrosuna yeni sədr müavini təyin edilibİnfrastruktur
15:05
Foto
Azərbaycanın qolf turizmi imkanları Fransada təbliğ olunubTurizm
15:05
Makron: Yaxın günlərdə bütün nümayişlərin keçirilməsinə qadağa qoyulubDigər ölkələr
15:03
Foto
Astanada "Türküstan" ensiklopediyası təqdim edilibMədəniyyət siyasəti
14:53
Rezai ABŞ-ni xəbərdar edib: Müharibə davam edərsə, lazımi vasitələrimiz varDigər ölkələr
14:51
Foto
SOCAR "Eni" şirkəti ilə üçüncü ölkələrdə birgə layihələrdə əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
14:49
Video
Sədərək rayonuna güclü dolu yağıbDigər
14:46
Xocalı sakini: Qorxu içində çıxdığımız yurdumuza indi sevinc göz yaşları ilə qayıdırıqQarabağ
14:39
"Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyununun baş hakimi açıqlanıbFutbol