Путин принял в Кремле секретаря иранского Совбеза

Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Визит Лариджани в Москву ранее не анонсировался.