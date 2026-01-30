Путин принял в Кремле секретаря иранского Совбеза
30 января, 2026
21:37
Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Визит Лариджани в Москву ранее не анонсировался.
