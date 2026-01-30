Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Путин принял в Кремле секретаря иранского Совбеза

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 21:37
    Путин принял в Кремле секретаря иранского Совбеза

    Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Визит Лариджани в Москву ранее не анонсировался.

