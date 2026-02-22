Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Сибига: РФ продолжает подрывать дипломатию массированными ударами по Украине

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 12:23
    Сибига: РФ продолжает подрывать дипломатию массированными ударами по Украине

    За ночь ВС РФ запустили десятки гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет, а также сотни "Шахедов" по Украине, атаковали критическую инфраструктуру и мирное население.

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

    "Россия продолжает подрывать дипломатию террористическими массированными ударами... Есть жертвы среди гражданского населения и поврежденные энергетические объекты.

    Этот террор нельзя нормализовать; его необходимо остановить. Россия не может вертеть миром...

    У международного сообщества достаточно рычагов влияния, чтобы остановить (президента РФ Владимира) Путина, особенно когда экономика (этой страны - ред.) уже находится в плохом состоянии", - говорится в публикации.

    Сибига призвал международное сообщество ударить по России "по-настоящему жесткими санкциями": "Перекройте ей доступ к доходам от энергоносителей, схемам обхода (санкций - ред.) и технологиям - и у Путина не останется иного выбора, кроме как прекратить эту войну".

    МИД Украины российско-украинская война массированные атаки Андрей Сибига
