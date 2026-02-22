Министр обороны посетил подразделения ВВС

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Армия
    • 22 февраля, 2026
    • 12:10
    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и его заместитель - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде посетили подразделения ВВС.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, на встрече с личным составом министр обороны подчеркнул, что под руководством президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева оборонный потенциал страны изо дня в день последовательно укрепляется.

    В целях обеспечения своевременного и точного выполнения поставленных задач он дал соответствующие указания Командованию воздушных боевых операций.

    Министру обороны были представлены имеющиеся в воинской части общежитие, столовая и медицинский пункт. Генерал-полковник З. Гасанов дал соответствующие рекомендации по улучшению социально-бытовых условий для военнослужащих, соблюдению норм питания, а также обеспечению санитарно-гигиенических требований.

    Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству и озеленению территории были высажены памятные деревья и проведена встреча с семьей шехида. Министр обороны поинтересовался их проблемами и поручил ответственным лицам оказать необходимую помощь. Семья шехида и его близкие выразили благодарность за проявленные внимание и заботу, а также за то, что память наших шехидов всегда высоко чтится, президенту Азербайджанской Республики, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также руководству Министерства обороны.

    ВВС Азербайджана Закир Гасанов Намиг Исламзаде Минобороны Азербайджана
