Министр обороны посетил подразделения ВВС

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и его заместитель - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде посетили подразделения ВВС.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, на встрече с личным составом министр обороны подчеркнул, что под руководством президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева оборонный потенциал страны изо дня в день последовательно укрепляется.

В целях обеспечения своевременного и точного выполнения поставленных задач он дал соответствующие указания Командованию воздушных боевых операций.

Министру обороны были представлены имеющиеся в воинской части общежитие, столовая и медицинский пункт. Генерал-полковник З. Гасанов дал соответствующие рекомендации по улучшению социально-бытовых условий для военнослужащих, соблюдению норм питания, а также обеспечению санитарно-гигиенических требований.

Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству и озеленению территории были высажены памятные деревья и проведена встреча с семьей шехида. Министр обороны поинтересовался их проблемами и поручил ответственным лицам оказать необходимую помощь. Семья шехида и его близкие выразили благодарность за проявленные внимание и заботу, а также за то, что память наших шехидов всегда высоко чтится, президенту Азербайджанской Республики, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также руководству Министерства обороны.