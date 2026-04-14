Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

Госдепартамент США одобрил выделение 58,8 млн долларов на новые гуманитарные программы для Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По словам чиновника, Госдепартамент США в рамках встречи послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которая проходила при участии американского госсекретаря Марко Рубио, одобрил выделение 58,8 млн долларов на новые гуманитарные программы по оказанию жизненно важной помощи перемещенным ливанцам.

Уточняется, что финансирование будет направлено на обеспечение продовольствием, водой, жильем и экстренную помощь наиболее пострадавшим от конфликта группам населения.

По данным ливанских властей, более 1 миллиона ливанских граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий между Израилем и "Хезболлах".