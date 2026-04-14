    Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

    Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

    Госдепартамент США одобрил выделение 58,8 млн долларов на новые гуманитарные программы для Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

    По словам чиновника, Госдепартамент США в рамках встречи послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которая проходила при участии американского госсекретаря Марко Рубио, одобрил выделение 58,8 млн долларов на новые гуманитарные программы по оказанию жизненно важной помощи перемещенным ливанцам.

    Уточняется, что финансирование будет направлено на обеспечение продовольствием, водой, жильем и экстренную помощь наиболее пострадавшим от конфликта группам населения.

    По данным ливанских властей, более 1 миллиона ливанских граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий между Израилем и "Хезболлах".

    23:06

    Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    22:46

    Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

    Другие страны
    22:29

    Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:17

    Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в Геранбое

    Происшествия
    22:13

    Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

    В регионе
    22:08

    Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:56

    Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в Никосии

    Другие страны
    21:52

    В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    21:43

    Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

    Другие страны
    Лента новостей