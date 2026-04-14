Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
- 14 апреля, 2026
- 23:06
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель министра иностранных дел Чехии Иржи Бродский на встрече в Праге обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом чешский дипломат написал в соцсети Х.
"Рад приветствовать в Праге представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова", - отметил Бродский.
Стороны также обсудили возможности для чешских компаний, сотрудничество в сфере образования и туризма, а также открытие прямых авиарейсов в Баку.
Ранее в интервью CNN Prima News Эльчин Амирбеков рассказал об азербайджано-чешском сотрудничестве и перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.
Pleasure to welcome the High Representative of the President of #Azerbaijan 🇦🇿, Elchin Amirbayov, to Prague. We discussed the security situation in South Caucasus, but also opportunities for CZ firms, cooperation in education sector and in tourism, with the direct flight to Baku. pic.twitter.com/LobwzTleqn— Jiri Brodsky 🇨🇿 (@jiribr) April 14, 2026