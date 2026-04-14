    • 14 апреля, 2026
    Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель министра иностранных дел Чехии Иржи Бродский на встрече в Праге обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом чешский дипломат написал в соцсети Х.

    "Рад приветствовать в Праге представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова", - отметил Бродский.

    Стороны также обсудили возможности для чешских компаний, сотрудничество в сфере образования и туризма, а также открытие прямых авиарейсов в Баку.

    Ранее в интервью CNN Prima News Эльчин Амирбеков рассказал об азербайджано-чешском сотрудничестве и перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

    Elçin Əmirbəyov və Jiri Brodski Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

