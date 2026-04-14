ЦАХАЛ взял в плен трех боевиков "Хезболлах" в районе Бинт-Джбейль

Израильские военные взяли в плен трех боевиков подразделений "Хезболлах" в ходе боев в районе населенного пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, по окончании боестолкновения трое участников группировки, в том числе боец спецсил "Радван", сложили оружие и сдались израильским войскам.

По утверждению командующего Северным военным округом ЦАХАЛ, генерал-майора Рафи Мило, израильские войска завершили окружение города Бинт-Джбейль.

"В последние дни мы окружили этот район и начали действовать внутри Бинт-Джбейля. Это важный оперативный маневр", - заявил военачальник.

По данным пресс-службы, Мило провел в Бинт-Джбейле оперативное совещание с военными. "Одновременно войска Армии обороны Израиля действуют на всей передовой линии обороны в Южном Ливане, уничтожая террористическую инфраструкту "Хезболлах". Мы будем и впредь решительно действовать, чтобы устранить угрозы и обеспечить безопасность жителей северных районов страны", - отметил генерал.