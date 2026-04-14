Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Йонас Гар Стёре подписали декларацию об оборонном партнерстве.

"Украина остается ключевым приоритетом внешней политики Норвегии. И сегодня мы подписали совместную декларацию об усилении сотрудничества в сферах обороны и безопасности", – сказал Стере на совместной с Зеленским пресс-конференции в Осло.

По его словам, Норвегия непоколебимо поддерживает борьбу Украины за суверенитет и ее право на самозащиту.

"Но это не односторонняя связь, а взаимное сотрудничество. Мы договорились работать над стратегическим партнерством между Норвегией и Украиной, потому что Украина многое дает взамен", – подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с визитом в Осло.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам. в рамках его визита Украина и Норвегия подпишут двусторонний документ, направленный на укрепление безопасности.

"Прибыл в Осло. Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность. Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, встречи с наследным принцем Норвегии Хоконом и парламентариями", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что Киев продолжает активную дипломатическую работу с партнерами, направленную на защиту жизни граждан и достижение устойчивого мира.