Пезешкиан: Иран не пойдет на уступки в переговорах под давлением США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что Тегеран не пойдет на уступки в переговорах под давлением и угрозами Вашингтона о нанесении ударов по исламской республике.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, таким образом Пезешкиан прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятности нанесения ограниченных ударов по Ирану для того, чтобы вынудить страну достичь соглашения по ядерному досье.

"Мы не сломаемся под давлением этих проблем. Мировые державы, проявляя страх, пытаются заставить нас склонить голову. Как вы выстояли перед трудностями, так и мы выстоим", - заявил он на фоне роста напряженности в Персидском заливе.