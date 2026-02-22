Pezeşkian: İran nüvə danışıqlarında ABŞ-nin təzyiqinə təslim olmayacaq
Region
22 fevral, 2026
- 13:01
İran prezidenti Məsud Pezeşkian ölkəsinin amerikalı həmkarı Donald Trampın Tehranı nüvə razılaşmasına nail olmağa məcbur etmək üçün məhdud hücumları nəzərdən keçirdiyini söyləməsindən sonra ABŞ-nin təzyiqinə təslim olmayacağına söz verib.
"Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, Pezeşkianın verdiyi açıqlamalar Fars körfəzindəki yüksək gərginlik fonunda səslənib.
Məsud Pezeşkian İran Paralimpiya komandasının üzvlərinin şərəfinə keçirilən mərasimdə deyib:
"Biz bu çətinliklərin heç biri qarşısında əyilməyəcəyik. Dünya gücləri qorxaqlıq nümayiş etdirərək bizi başımızı əyməyə məcbur etmək üçün sıraya düzülüblər. Necə ki, siz çətinliklər qarşısında əyilmədiniz, biz də bu problemlər qarşısında əyilməyəcəyik".
