    Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидаются сильные дожди

    Экология
    • 22 февраля, 2026
    • 12:28
    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как передает Report, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

    В ночь с 22 на 23 февраля в ряде пригородов столицы возможна изморось. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, а также умеренный западный ветер. Ночью и вечером дожди могут усилиться, в горных районах возможен снег. Днем осадки прекратятся. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

    Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 3-8° тепла.

    прогноз погоды Азербайджан дождь пасмурно снег
    Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, rayonlarda intensiv yağış yağacaq
