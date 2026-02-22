В больнице в Гяндже зафиксирована гибель малолетнего ребенка

В больнице в Гяндже погиб проходивший лечение двухлетний ребенок.

Как сообщили в TƏBİB западному бюро Report, сегодня около 06:40 в отделение неотложной медицинской помощи Детской больницы при Гянджинской городской объединенной больнице был госпитализирован малолетний ребенок (мужского пола) 2023 года рождения.

У него были диагностированы "неуточненный сепсис" и "легочная недостаточность", после чего лечение продолжилось в реанимационном отделении.

Несмотря на проведение необходимых реанимационных мероприятий и усилия врачей, около 07:00 был зафиксирован факт гибели ребенка.