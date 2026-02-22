İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 22 fevral, 2026
    • 12:41
    Gəncədə körpə ölümü qeydə alınıb

    Gəncə şəhərində körpə ölümü qeydə alınıb

    TƏBİB-dən "Report"un Qərb bürosuna bildirilib ki, 22.02.2026-cı il tarixində saat 06:40 radələrində 2023-cü il təvəllüdlü azyaşlı (kişi) Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Uşaq Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Belə ki, ona dəqiqləşdirilməmiş sepsis və ağciyər çatışmazlığı diaqnozu təyin olunub və müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilib.

    Göstərilən zəruri reanimasiya tədbirlərinə və həkimlərin çoxsaylı səylərinə baxmayaraq, saat 07:00 radələrində azyaşlının bioloji ölüm faktı qeydə alınıb.

