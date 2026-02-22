Gəncədə körpə ölümü qeydə alınıb
Hadisə
- 22 fevral, 2026
- 12:41
Gəncə şəhərində körpə ölümü qeydə alınıb
TƏBİB-dən "Report"un Qərb bürosuna bildirilib ki, 22.02.2026-cı il tarixində saat 06:40 radələrində 2023-cü il təvəllüdlü azyaşlı (kişi) Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Uşaq Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Belə ki, ona dəqiqləşdirilməmiş sepsis və ağciyər çatışmazlığı diaqnozu təyin olunub və müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilib.
Göstərilən zəruri reanimasiya tədbirlərinə və həkimlərin çoxsaylı səylərinə baxmayaraq, saat 07:00 radələrində azyaşlının bioloji ölüm faktı qeydə alınıb.
Son xəbərlər
13:01
Pezeşkian: İran nüvə danışıqlarında ABŞ-ın təzyiqinə təslim olmayacaqRegion
12:51
Foto
Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunubRegion
12:43
Rusiyanın Kiyev ilə Lvova hücumları nəticəsində ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:41
Gəncədə körpə ölümü qeydə alınıbHadisə
12:28
Cənubi Koreya mübahisəli adalarla bağlı Yaponiyaya etiraz edibDigər ölkələr
12:27
Foto
Azərbaycan gimnastı Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıbFərdi
12:20
Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, rayonlarda intensiv yağış yağacaqEkologiya
12:02
Foto
Video
Müdafiə naziri Hava Döyüş Komandanlığına göstərişlər veribHərbi
12:01