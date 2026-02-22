Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq
İnfrastruktur
- 22 fevral, 2026
- 15:31
Azərbaycanın avtomobil yollarında fevralın 23-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, fevralın 23-də gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
