Ülviyyə Fətəliyeva karyerasında ilk dəfə Azərbaycan çempionu olub
Fərdi
- 22 fevral, 2026
- 17:20
Şahmat üzrə qadınlar arasında Azərbaycan çempionatında qalib və mükafatçılar məlum olub.
"Report"un məlumatına görə, üçüncü yer uğrunda görüşdə Gülnar Məmmədova Türkan Məmmədyarovanı üstələyib 1,5-0,5.
Final görüşündə isə Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyevanı məğlub edib. Tay-brekdə 1,5-0,5 hesablı qələbə qazanan Ülviyyə Fətəliyeva karyerasında ilk dəfə Azərbaycan çempionu olub.
Son xəbərlər
17:33
ABŞ ilə Fransa arasında siyasi gərginlik artırDigər ölkələr
17:29
MKİ-nin keçmiş rəhbəri: ABŞ İrana iki gün ərzində zərbə endirə bilərDigər ölkələr
17:20
Foto
Ülviyyə Fətəliyeva karyerasında ilk dəfə Azərbaycan çempionu olubFərdi
17:20
Azərbaycanın bəzi rayonlarına yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
17:08
Foto
Naxçıvanda XI siniflər üçün qiymətləndirmə monitorinqi keçirilibElm və təhsil
16:40
Hindistan-ABŞ ticarət danışıqları tarif artımları səbəbindən təxirə salınıbDigər ölkələr
16:34
Səfir: Ukrayna Azərbaycanın səmimi dəstəyini və həmrəyliyini yüksək qiymətləndirirXarici siyasət
16:22
Premyer Liqa: "Şamaxı" "İmişli" ilə heç-heçə edibFutbol
16:14