Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Ульвия Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой Азербайджана

    Индивидуальные
    • 22 февраля, 2026
    • 17:41
    Ульвия Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой Азербайджана

    Определились победительница и призеры чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин.

    Как сообщает Report, в матче за третье место Гюльнар Мамедова одержала победу над Тюркан Мамедьяровой со счетом 1,5:0,5.

    В финальне Ульвия Фаталиева обыграла Аян Аллахвердиеву. Одержав победу в тай-брейке со счетом 1,5:0,5, У.Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой Азербайджана.

    чемпионат Азербайджана шахматы
    Фото
    Ülviyyə Fətəliyeva karyerasında ilk dəfə Azərbaycan çempionu olub
    Ты - Король

    Последние новости

    17:41
    Фото

    Ульвия Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой Азербайджана

    Индивидуальные
    17:18

    Экс-глава ЦРУ: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие два дня

    Другие страны
    17:03

    Папа Римский: Мир в Украине нельзя откладывать

    Другие страны
    16:48

    Вице-канцлер ФРГ: Больше всего от пошлин США страдают американцы

    Другие страны
    16:27

    Посол: Украина ценит искреннюю поддержку и солидарность со стороны Азербайджана

    Внешняя политика
    16:19

    Франция вызывает посла США из-за комментариев о смерти ультраправого активиста

    Другие страны
    16:06
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    16:02
    Фото

    Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

    Командные
    15:45

    В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

    Инфраструктура
    Лента новостей