Ульвия Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой Азербайджана
Индивидуальные
- 22 февраля, 2026
- 17:41
Определились победительница и призеры чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин.
Как сообщает Report, в матче за третье место Гюльнар Мамедова одержала победу над Тюркан Мамедьяровой со счетом 1,5:0,5.
В финальне Ульвия Фаталиева обыграла Аян Аллахвердиеву. Одержав победу в тай-брейке со счетом 1,5:0,5, У.Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой Азербайджана.
17:41
Фото
Фото
