Ульвия Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой Азербайджана

Определились победительница и призеры чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин.

Как сообщает Report, в матче за третье место Гюльнар Мамедова одержала победу над Тюркан Мамедьяровой со счетом 1,5:0,5.

В финальне Ульвия Фаталиева обыграла Аян Аллахвердиеву. Одержав победу в тай-брейке со счетом 1,5:0,5, У.Фаталиева впервые в карьере стала чемпионкой Азербайджана.