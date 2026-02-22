Səfir: Ukrayna Azərbaycanın səmimi dəstəyini və həmrəyliyini yüksək qiymətləndirir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Xarici siyasət
    • 22 fevral, 2026
    • 16:34
    Son iki ildə Ukrayna ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərdə siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əhəmiyyətli inkişaf müşahidə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev bəyan edib.

    "İki il əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski məni Azərbaycana səfir təyin etdi. Ukrayna-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığının gücləndirilməsi üçün hər gün çalışanlara dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Nəticə çıxarmaq üçün hələ tezdir, amma son iki ildə birlikdə çox şeyə nail olmuşuq - siyasi dialoq, iqtisadi əməkdaşlıq, humanitar təşəbbüslər və sosial əlaqələr sahəsində. Səmimi dəstək və həmrəylik Ukrayna üçün bu ən çətin dövrdə xüsusilə dəyərlidir", - deyə o bildirib.

    Diplomat həmçinin iki xalq arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə azərbaycanlı həmkarlarına və Ukrayna ictimaiyyətinə təşəkkürünü bildirib.

    Ukrayna Azərbaycan
    Посол: Украина ценит искреннюю поддержку и солидарность со стороны Азербайджана
    Ukraine–Azerbaijan ties see notable progress, envoy says

