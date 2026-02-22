Посол: Украина ценит искреннюю поддержку и солидарность со стороны Азербайджана

За последние два года наблюдается значительное развитие двусторонних связей Украины и Азербайджана как в политической, так и в экономической и гуманитарной плоскостях.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Facebook посол Украины в нашей стране Юрий Гусев.

"Два года назад президент Украины Владимир Зеленский назначил меня послом в Азербайджане... Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто ежедневно работает ради укрепления украинско-азербайджанского стратегического партнерства.

Еще рано подводить итоги, однако за эти два года мы вместе сделали немало - в политическом диалоге, экономическом сотрудничестве, гуманитарных инициативах и социальных контактах. Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность в самое сложное для Украины время", - говорится в публикации.

Дипломат также поблагодарил азербайджанских коллег и украинскую общину за вклад в укрепление дружественных связей между двумя народами.